Комиссия по госязыку разработала переводческую web-службу «Кыргыз котормо»

Национальная комиссия по государственному языку и языковой политике разработала переводческую web-службу «Кыргыз котормо». Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сообщил председатель Нацкомиссии Мелис Мураталиев.

По его словам, служба будет переводить на кыргызский язык десять языков мира, как и кыргызский будет переводиться на эти языки.

«Многие спрашивали, зачем это нужно, говорили, что уже привыкли пользоваться переводческими службами Google Translate и «Яндекс переводчик». Но у нашей службы есть одно отличие. Ее можно добавить на сайты всех госучреждений и переводить тексты, не выходя с этого сайта», — рассказал Мелис Мураталиев.