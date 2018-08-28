«Яндексу» грозит блокировка из-за пиратского контента

У «Яндекса» есть трое суток, чтобы удалить ссылки на пиратские ресурсы. Об этом сегодня заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, сообщила meduza.

Если «Яндекс» не выполнит требования, вечером 30 августа начнется блокировка поисковика.

«Решение Мосгорсуда необходимо исполнять. Тут никуда не деться», — сказал Вадим Субботин, добавив, что пока «Яндекс» не отреагировал на уведомление Роскомнадзора.

Несколько крупных медиахолдингов в августе отказались от трансляций своих телеканалов на главной странице «Яндекса», обвинив интернет-компанию в недостаточно активной борьбе с пиратством.

24 августа холдинг «Газпром-медиа» сообщил, что Мосгорсуд принял решение, по которому «Яндекс» должен удалить из списка выдачи в поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих медиахолдингу.