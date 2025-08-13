Джонни Депп, возможно, вернется к роли знаменитого пирата Джека Воробья. Об этом сообщил продюсер фильма «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер.

Он подтвердил, что обсуждал с актером новый фильм франшизы.

Фото кадра из фильма «Пираты Карибского моря»

«Если ему понравится сценарий, я думаю, он согласится. Как мы все знаем, все зависит от того, что написано на бумаге... Мы все еще работаем над сценарием. Мы хотим снять этот фильм. Нам просто нужно написать правильный сценарий. Мы еще не совсем готовы, но мы уже близки к этому», — рассказал он.

Джонни и капитан Джек Воробей были неразлучны с 2003 по 2017 год. Актер снялся в пяти фильмах о пиратах, каждый из которых собрал в мировом прокате более $650 миллионов.

Фильмы «Сундук мертвеца» (2006) и «На странных берегах» (2011) преодолели отметку в $1 миллиард.

Будущее Джонни Деппа в работе над франшизой оказалось под угрозой на фоне судебного разбирательства по делу о клевете против Эмбер Херд в 2022 году.

Студия Disney, которой принадлежат права на «Пиратов», не поддержала актера и прекратила с ним сотрудничество вплоть до оглашения судебного вердикта. Когда в 2022 году Джонни Депп выиграл дело, инсайдеры писали, что студия намерена возобновить работу с актером.