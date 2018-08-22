22:36
USD 69.46
EUR 79.16
RUB 1.04
Техноблог

Samsung выпустит планшет с гигантским экраном

Samsung выпустит планшет размером с десктоп — устройство получит 17-дюймовый FullHD-экран. Об этом сообщил портал RG Digital.

Выглядит Galaxy View 2 как большой планшет и предназначен для использования в домашних условиях. Для этого применяется специальная конструкция в виде несъемной шарнирной стойки, которая позволит установить устройство как горизонтально, так и вертикально.

Galaxy View 2 будет использовать процессор Exynos с 3 Гб оперативной памяти. О внутреннем накопителе ничего неизвестно — сообщили лишь о наличии слота microSD.

Устройство будет работать под управлением Android 8 Oreo. Однако, вероятнее всего, функция Samsung DeX (многооконный режим, как на Windows) поддерживаться не будет. Тем не менее некое подобие мультиоконности операционная система все-таки получит.

Пока неизвестно, когда Galaxy View 2 появится в продаже и его цена.
Ссылка:
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
Едины с музыкой. В Бишкеке прошел фестиваль Tengri Music 2018
Раскрыты все секреты удачных фотографий
Лучшие фотографы Кыргызстана бесплатно поделились секретами
Появились фото секретного складного смартфона Samsung с двумя экранами
Samsung заплатит Apple $539 миллионов по делу о нарушении патентных прав
Samsung посмеялась над «медленными» iPhone в новой рекламе
Samsung запатентовала новый гибкий и прозрачный смартфон
Samsung тихо анонсировала два смартфона — Galaxy A6 и A6+
Опубликован новый рейтинг самых мощных смартфонов на Android
Раскрыт секрет тайной презентации Samsung: Galaxy X будет «гнущимся» смартфоном
Популярные новости
Huawei P20 Pro&nbsp;&mdash; лучший смартфон 2018&nbsp;года. Рейтинг EISA Huawei P20 Pro — лучший смартфон 2018 года. Рейтинг EISA
Facebook, WhatsApp и&nbsp;Instagram откажутся от&nbsp;шифрования звонков и&nbsp;сообщений Facebook, WhatsApp и Instagram откажутся от шифрования звонков и сообщений
Самые медленные в&nbsp;мире современные автомобили. Эксперты составили рейтинг Самые медленные в мире современные автомобили. Эксперты составили рейтинг
Золотой iPhone XS&nbsp;для миллиардеров выпустит британская компания Золотой iPhone XS для миллиардеров выпустит британская компания
Бизнес
Смотрите Mega iTV совершенно бесплатно Смотрите Mega iTV совершенно бесплатно
Участвуйте в&nbsp;акции &laquo;Год подарков&raquo; &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выигрывайте ценные призы! Участвуйте в акции «Год подарков» «Бакай Банка» и выигрывайте ценные призы!
Мобильный кошелек поможет оплатить налог на&nbsp;автотранспорт без комиссии! Мобильный кошелек поможет оплатить налог на автотранспорт без комиссии!
Новый магазин O!Store в&nbsp;самом центре Бишкека. Спешите на&nbsp;СКИДКИ! Новый магазин O!Store в самом центре Бишкека. Спешите на СКИДКИ!