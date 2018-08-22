Samsung выпустит планшет с гигантским экраном

Samsung выпустит планшет размером с десктоп — устройство получит 17-дюймовый FullHD-экран. Об этом сообщил портал RG Digital.

Выглядит Galaxy View 2 как большой планшет и предназначен для использования в домашних условиях. Для этого применяется специальная конструкция в виде несъемной шарнирной стойки, которая позволит установить устройство как горизонтально, так и вертикально.

Galaxy View 2 будет использовать процессор Exynos с 3 Гб оперативной памяти. О внутреннем накопителе ничего неизвестно — сообщили лишь о наличии слота microSD.

Устройство будет работать под управлением Android 8 Oreo. Однако, вероятнее всего, функция Samsung DeX (многооконный режим, как на Windows) поддерживаться не будет. Тем не менее некое подобие мультиоконности операционная система все-таки получит.

Пока неизвестно, когда Galaxy View 2 появится в продаже и его цена.