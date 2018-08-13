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Спецслужбы получат доступ к перепискам пользователей WhatsApp

Фото © AFP 2018/Gabriel Bouys. Иконки WhatsApp и Facebook на экране смартфона. Архивное фото

В мессенджере WhatsApp больше не будет применяться сквозное шифрование переписок пользователей, которое обеспечивало их высокую безопасность. Об этом сообщил портал Akket.

Отказ от сквозного шифрования позволит спецслужбам легко получить доступ к перепискам всех пользователей. На такой шаг создатели мессенджера вынуждены пойти по требованию Facebook, которая фактически является владельцем WhatsApp.

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По словам основателя компании Facebook Марка Цукерберга, ослабление защиты связано с требованиями американских властей.

С 2019 года появится версия приложения с ослабленным шифрованием, что позволит сотрудникам спецслужб беспрепятственно получать информацию об интересующих их пользователях и предупреждать действия террористов и людей с психическими отклонениями.

Марк Цукерберг также рассказал, что в WhatsApp скоро появится реклама, чтобы компания смогла получать прибыль от популярного мессенджера.
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