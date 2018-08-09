В WhatsApp нашли очередную опасность для пользователей

Специалисты исследовательской компании Check Point Research обнаружили уязвимость в мессенджере WhatsApp, которая позволяет злоумышленникам перехватывать сообщения и менять их содержание. Об этом сообщило РИА Новости.

Брешь в системе безопасности сервиса позволяет хакерам манипулировать сообщениями и в личной переписке, и в групповых чатах.

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Такая возможность появляется из-за уязвимости в инструментах для синхронизации данных мобильной и веб-версии WhatsApp.

Аналитики выделили несколько способов «проникновения» в чат. Например, с помощью функции «Цитата» в групповом чате можно заменить ID реального отправителя на имя любого другого пользователя, даже если он не состоит в переписке.

Также есть возможность отправить участнику группы «в личку» замаскированное под чат сообщение, и тогда ответ адресата послания будет виден всем участникам группы.

Специалисты направили результаты исследования разработчику. В WhatsApp пока не прокомментировали выводы аналитиков.