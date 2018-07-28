Беспилотник побил рекорд продолжительности полета

Беспилотный летательный аппарат Zephyr S, разработанный европейским авиастроительным концерном Airbus, провел в воздухе уже более 15 суток, побив абсолютный рекорд продолжительности полета среди дронов. Об этом сообщил сайт hi-tech.mail.ru.

Первый полет беспилотника Zephyr S начался 11 июля. Дрон запущен с полигона в штате Аризона и до сих пор находится в воздухе. Окончательный рекорд продолжительности полета «Зефира» будет зарегистрирован после его приземления. Теоретически, он может находиться в воздухе три месяца.