08:57
USD 68.07
EUR 79.14
RUB 1.08
Техноблог

В Сети появился новый вид мошенничества для любителей порносайтов

В июле 2018 года появился новый вид шантажа любителей порносайтов. Об этом написали российские СМИ.

По их данным, хакеры-вымогатели атаковали сотни пользователей по всему миру — они шантажируют жертву записью видео с веб-камеры во время посещения порносайтов. Чтобы угроза выглядела правдоподобной, мошенники присылают пользователю его настоящий пароль, с помощью которого они якобы взломали его компьютер.

На почту жертвы приходит электронное письмо, содержащее пароль в теме сообщения. Отправитель заявляет о том, что он взломал компьютер с помощью этого пароля, установил зловредное программное обеспечение (ПО), с помощью которого смог получить доступ к веб-камере и записать видео в тот момент, когда пользователь посещал порносайты.

Мошенник угрожает раскрыть сексуальные предпочтения жертвы, а также отправить провокационное видео всем ее контактам, если в течение суток не получит денежный выкуп в биткоинах.

При этом сумма выкупа постепенно растет вместе с аппетитами вымогателя — если в ранних письмах была зафиксирована сумма в $1,2 тысячи в криптовалюте, то к середине текущей недели мошенники требуют уже $3,6.

Откуда же в руках преступников оказались настоящие пароли? Все дело в том, что старые комбинации, которые оказались скомпрометированы в результате масштабных утечек, продолжают находиться в интернете в общем доступе. Злоумышленники не записывали видео и не следили за историей браузера своей жертвы, а просто взяли ее старый пароль, в надежде, что та испугается настолько, что поверит в историю и поспешит заплатить выкуп.
Ссылка:
просмотров: 52358
Версия для печати
Материалы по теме
Самая красивая девочка в мире живет в Нигерии
Секреты японских бабушек. Пользователей Сети позабавил ролик с пожилой женщиной
Chrome теперь считает http-сайты небезопасными
Пользователи Интернета назвали самый нелепый наряд этого лета
Житель Тюмени прокатился в ванной по центру города
Парад переодетых в Хемингуэя прошел в США. Праздновали 119-летие писателя
Какого цвета круги? В Сети появилась новая оптическая иллюзия
Лишь хотели снять смешное видео. Реакция кота на розыгрыш оказалась неожиданной
Австралиец распечатал пистолеты на 3D-принтере и попался
На видео попала гибель американского десантного корабля
Популярные новости
Торговые войны. Google намерен сделать Android платным для всех Торговые войны. Google намерен сделать Android платным для всех
Samsung начинает выпуск первого в&nbsp;мире 146-дюймового MicroLED-телевизора Samsung начинает выпуск первого в мире 146-дюймового MicroLED-телевизора
В&nbsp;Сеть попали секретные инструкции Apple по&nbsp;ремонту смартфона iPhone X‍ В Сеть попали секретные инструкции Apple по ремонту смартфона iPhone X‍
Samsung представила небьющиеся OLED-экраны для смартфонов и&nbsp;не&nbsp;только Samsung представила небьющиеся OLED-экраны для смартфонов и не только
Бизнес
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге
MegaCom: роуминг в&nbsp;Узбекистане стал еще выгоднее MegaCom: роуминг в Узбекистане стал еще выгоднее
10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo;: красавица, начальник и&nbsp;волонтер 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»: красавица, начальник и волонтер
ЗАО &laquo;Южно-Кыргызский цемент&raquo;: Экология&nbsp;&mdash; это основа чистоты нашей природы ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»: Экология — это основа чистоты нашей природы