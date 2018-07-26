В Сети появился новый вид мошенничества для любителей порносайтов

В июле 2018 года появился новый вид шантажа любителей порносайтов. Об этом написали российские СМИ.

По их данным, хакеры-вымогатели атаковали сотни пользователей по всему миру — они шантажируют жертву записью видео с веб-камеры во время посещения порносайтов. Чтобы угроза выглядела правдоподобной, мошенники присылают пользователю его настоящий пароль, с помощью которого они якобы взломали его компьютер.

На почту жертвы приходит электронное письмо, содержащее пароль в теме сообщения. Отправитель заявляет о том, что он взломал компьютер с помощью этого пароля, установил зловредное программное обеспечение (ПО), с помощью которого смог получить доступ к веб-камере и записать видео в тот момент, когда пользователь посещал порносайты.

Мошенник угрожает раскрыть сексуальные предпочтения жертвы, а также отправить провокационное видео всем ее контактам, если в течение суток не получит денежный выкуп в биткоинах.

При этом сумма выкупа постепенно растет вместе с аппетитами вымогателя — если в ранних письмах была зафиксирована сумма в $1,2 тысячи в криптовалюте, то к середине текущей недели мошенники требуют уже $3,6.

Откуда же в руках преступников оказались настоящие пароли? Все дело в том, что старые комбинации, которые оказались скомпрометированы в результате масштабных утечек, продолжают находиться в интернете в общем доступе. Злоумышленники не записывали видео и не следили за историей браузера своей жертвы, а просто взяли ее старый пароль, в надежде, что та испугается настолько, что поверит в историю и поспешит заплатить выкуп.