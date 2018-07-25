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Техноблог

Chrome теперь считает http-сайты небезопасными

Браузер Google начал оповещать пользователей о возможной угрозе при посещении сайтов, соединение с которыми не защищено протоколом HTTPS. Об этом сообщает hitech.vesti.ru.

По его данным, если ресурс не имеет сертификата безопасности, в адресной строке Chrome 68 появится слово «небезопасный» (Not Secure).

Анонсируя новую функцию, в Google назвали ее «вехой для безопасности Chrome».

В последующих версиях браузера ненадежные сайты также будут помечаться красным крестиком.

Это, надеются в поисковике, сможет привлечь внимание пользователей к сайтам, которые недостаточно хорошо защищают передаваемые данные.

В Google считают, что передача данных между всеми сайтами должна быть защищена по HTTPS. 69-я версия Chrome, намеченная к релизу на сентябрь, перестанет помечать зеленым замком зашифрованные ресурсы, а Chrome 70 (выйдет в октябре) вообще перестанет их как-либо выделять.

Как объясняют в Google, передача данных между браузером и сайтом должна быть зашифрована по умолчанию, поэтому нет нужды графически отмечать этот факт.
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