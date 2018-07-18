В WhatsApp появятся стикеры

В бета-версии 2.18.218 обнаружены следы новой и долгожданной функции: появились стикеры. Об этом сообщил в Twitter WABetainfo.
WhatsApp впервые анонсировал введение стикеров в мае на конференции разработчиков Facebook F8.
Точной даты появления стикеров в WhatsApp пока нет. Но уже можно увидеть, как будут выглядеть два набора — Bibimbap Friends и Unchi & Rollie. Вероятно, стикеры будут частично заимствованы из существующего магазина стикеров Facebook, станут доступны также и абсолютно новые наборы.
Следите за обновлениями мессенджера.