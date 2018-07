В WhatsApp появятся стикеры

В бета-версии 2.18.218 обнаружены следы новой и долгожданной функции: появились стикеры. Об этом сообщил в Twitter WABetainfo.

WhatsApp beta for Android 2.18.218:

1) Sticker preview!

2) When the WhatsApp Sticker Store has a new updated sticker pack, there will be a green dot on the »+” button.

3) Added the update button.



[STICKERS WILL BE AVAILABLE IN FUTURE - NO RELEASE DATE AVAILABLE!!!] pic.twitter.com/m86vLp28zB — WABetaInfo (@WABetaInfo) 16 июля 2018 г.

WhatsApp впервые анонсировал введение стикеров в мае на конференции разработчиков Facebook F8.

Точной даты появления стикеров в WhatsApp пока нет. Но уже можно увидеть, как будут выглядеть два набора — Bibimbap Friends и Unchi & Rollie. Вероятно, стикеры будут частично заимствованы из существующего магазина стикеров Facebook, станут доступны также и абсолютно новые наборы.

Следите за обновлениями мессенджера.