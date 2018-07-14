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Техноблог

Машина может сдать на права за 20 минут, а ты нет

Компания Wayve, используя алгоритм обучения с подкреплением, научила машину держаться на дороге без водителя. На это понадобилось менее получаса.

Автомобиль Renault Twizy выехал на дорогу с камерой, компьютером с алгоритмом подключения и водителем-«контролером». Сначала машина виляет как бешеная, но водитель возвращает ее на правильный курс.

Компьютер узнает о своих ошибках после каждого вмешательства человека и получает своеобразное электронное «вознаграждение» за хорошо пройденные участки.

20 минут — и машина может ехать без человеческого вмешательства. Схема обучения, предложенная компанией Wayve, не требует множества датчиков и большого количества данных, достаточно лишь одной видеокамеры, компьютера и графического процессора.

«Мы хотим, чтобы у наших машин было больше мозгов, а не компьютерного железа», — сказал соучредитель Wayve Амар Шах.

Видео процесса обучения компания разместила на своем Youtube-канале. Сейчас программисты дорабатывают алгоритм. В перспективе беспилотные машины от Wayve должны будут справляться со светофорами, участками кругового движения и перекрестками.
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