Twitter начал удалять подозрительные аккаунты

Twitter анонсировал удаление подозрительных аккаунтов. Об этом сообщается в блоге компании.

Подозрительными Twitter считает аккаунты, много раз попадающие в черные списки, слишком часто упоминающие других пользователей и где публикуют вводящие в заблуждение ссылки.

«На этой неделе мы будем удалять заблокированные профили из счетчика числа подписчиков», — заявили в Twitter, добавив, что большинство пользователей лишится до четырех фолловеров, а у популярных блогеров пропадет больше подписчиков.

The Washington Post ранее сообщала, что Twitter заблокировал 70 миллионов подозрительных аккаунтов за два месяца. В последние месяцы, по данным газеты, блокируется более 1 миллиона аккаунтов в день.