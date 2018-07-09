Неожиданно. Xiaomi навсегда прекращает выпуск смартфонов

С каждым годом китайским компаниям удается создавать все более совершенную и дорогую технику, которая сегодня может конкурировать с решениями от Samsung, Sony, Apple, LG и многих других мировых брендов. Тем не менее к гаджетам от корпораций из Китая многие покупатели относятся с большим недоверием, так же как и правительства многих регионов мира. Именно поэтому Xiaomi навсегда прекращает выпуск смартфонов, об этом сообщает авторитетный источник.

Как пишет профильный ресурс XiaomiToday, китайская корпорация Xiaomi приняла сложное для себя решение, согласно которому она не будет выпускать смартфоны под собственным брендом.

Ему на смену придет наименование POCOPHONE, под которым ее телефоны и будут продаваться по всему миру. Оригинальный классический бренд, скорее всего, навсегда исчезнет, либо же телефоны под этой торговой маркой будут выпускаться лишь для внутреннего китайского рынка. Буквально на днях компания Xiaomi утвердила бренд POCOPHONE в FCC, то есть в США. Ранее схожие заявки были одобрены в Европе и еще нескольких регионах мира.

Это значит, что китайская корпорация делает все возможное для того, чтобы запустить свои фирменные телефоны в продажу под новым торговым знаком. Он, скорее всего, не будет иметь ничего общего с Китаем, за исключением того, что телефоны под ним будут выпускаться в этой стране.

Разделение бренда Xiaomi должно положительно сказаться на доверии со стороны покупателей, по крайней мере, самых консервативных. Стоит им сказать, что бренд POCOPHONE – европейский или же американский, как они почти наверняка купят себе телефон с таким логотипом.

Для простых же покупателей ничего измениться не должно, за исключением бренда, под которым выпускаются мобильные устройства. Пока неизвестно, как будет выглядеть логотип нового товарного знака, однако китайская корпорация уже закрепила его за собой во множестве регионов мира.

Ожидается, что Xiaomi прекратит производство смартфонов под собственным брендом для международного рынка в ближайший год, причем этот процесс, скорее всего, будет проходить постепенно, то есть модель за моделью.

Издание AKKet.com считает, что этот производитель может пойти по пути Samsung, которая уже очень давно использует бренд Galaxy для своих фирменных телефонов, причем всех без исключения.