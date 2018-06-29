Батареи смартфонов могут стать мишенью для хакеров

Хакеры могут использовать аккумуляторы смартфонов для доступа к информации на устройстве. Об этом заявили на симпозиуме Privacy Enhancing Technologies, сообщил телеканал «Мир».

Группа специалистов из Техасского университета в Остине, Еврейского университета в Иерусалиме и Израильского технологического института выяснили, что, анализируя потребление энергии, злоумышленники могут вычислить, что делал владелец телефона.

В частности, речь о таких показателях, как сила нажатия на экран и использование приложений, потребляющих разное количество энергии. Эти данные позволяют хакерам спрогнозировать, что использует владелец телефона, и даже узнать, что он печатает в конкретный момент. Так хакеры могут составить целостный «портрет активности пользователя».

По словам ученых, пока паниковать не стоит. Эта опасность лишь в теории, которую они пытались проверить.

По их мнению, чтобы получить доступ к управлению батареей, необходимо, чтобы злоумышленник вставил в телефон собственный подготовленный аккумулятор. Такая угроза есть, если, например, владелец гаджета сдавал его в ремонт.