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Техноблог

Корпорация Apple умышленно выпустила хрупкий iPhone 6

Фото Global Look Press/Frank May

Американская судья Люси Кох раскрыла содержание внутренней документации Apple. Оказалось, что представители компании знали о хрупкости вышедших в 2014 году iPhone 6 еще на этапе тестирования, сообщил портал Motherboard.

Покупатели жаловались, что модель гнется в кармане. Представители корпорации уверяли, что телефоны можно погнуть только при неправильном использовании.

Apple ранее признала существование проблемы потери чувствительности сенсорного экрана iPhone X к касаниям при температуре ниже ноля градусов. Кроме того, компания предупредила о возможности выгорания дисплеев нового гаджета.
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