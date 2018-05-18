Samsung посмеялась над «медленными» iPhone в новой рекламе

Компания Samsung выпустила рекламу Galaxy S9 под названием «Двигайся вперед». Об этом сообщил портал mail.ru.

По сюжету главная героиня постоянно сталкивается с проблемами из-за iPhone 6: приложение долго открывает посадочный талон, в самолете ей не удается посмотреть фильм, а по прилету она садится не в то такси, потому что Uber не открывается. Параллельно с проблемами героини зрителю показывают, как остальные успешно справляются с такими же задачами, используя смартфон Galaxy.

Потом девушка замечает магазин Apple Store и жалуется на тормоза устройства консультанту. Он предлагает ей отключить функцию замедления iPhone, которая появилась в iOS 11.3, или обменять свой смартфон на новый. Так компания Samsung пошутила над решением Apple снижать производительность мобильных устройств на iOS для экономии заряда изношенного аккумулятора.

В итоге девушка уходит из магазина и ложится на диван, но уже с новым Galaxy S9 Plus.

В качестве бонуса Samsung добавила в рекламу парня с ребенком на руках, у которых прическа повторяет форму «козырька» в iPhone X. Мужчина впервые появился в предыдущей рекламе Samsung, где стоял в очереди за iPhone X.