Samsung посмеялась над «медленными» iPhone в новой рекламе

Компания Samsung выпустила рекламу Galaxy S9 под названием «Двигайся вперед». Об этом сообщил портал mail.ru.
По сюжету главная героиня постоянно сталкивается с проблемами из-за iPhone 6: приложение долго открывает посадочный талон, в самолете ей не удается посмотреть фильм, а по прилету она садится не в то такси, потому что Uber не открывается. Параллельно с проблемами героини зрителю показывают, как остальные успешно справляются с такими же задачами, используя смартфон Galaxy.
В итоге девушка уходит из магазина и ложится на диван, но уже с новым Galaxy S9 Plus.
В качестве бонуса Samsung добавила в рекламу парня с ребенком на руках, у которых прическа повторяет форму «козырька» в iPhone X. Мужчина впервые появился в предыдущей рекламе Samsung, где стоял в очереди за iPhone X.