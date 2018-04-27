Для компании Xiaomi новинка пятая по счету с начала года. Модель получила 5,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, сообщил портал 3DNews.

Аппаратной платформой Xiaomi Mi 6X служит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 660 с восемью ядрами Kryo 260 и графическим ускорителем Adreno 512. У смартфона несколько конфигураций оперативной и встроенной памяти — 4/64, 6/64 и 6/128 Гбайт.

Mi 6x заключен в металлический корпус толщиной 7,3 миллиметра , на задней панели сканер отпечатков пальцев. Разблокировать смартфон можно, не прикасаясь к нему, так как есть функция распознавания лица владельца. Реализована она на базе фронтальной камеры, разрешение которой составляет 20 Мп.

Тыльная камера двойная, состоит из модулей Sony 12 Мп и 20 Мп. Главное назначение последнего — обеспечивать двукратный оптический зум.

Не обошлось и без модного искусственного интеллекта. Как утверждают разработчики, за счет машинного обучения аппарат способен автоматически распознавать свыше 200 съемочных сценариев, включая 12 портретных режимов. Определив, какой снимок хочет сделать пользователь, камера подберет оптимальные настройки для конкретных условий.

В Xiaomi Mi 6X есть модуль беспроводной связи Wi-Fi, Bluetooth, GPS/ГЛОНАСС, инфракрасный передатчик для управления бытовой электроникой и модем 4G LTE. Для проводных подключений предназначен порт USB Type-C, 3,5-мм отсутствует.

Аккумулятор емкостью 3010 мАч. Заявлена поддержка технологии быстрой зарядки, позволяющей восполнять запас энергии с 0 до 50 процентов за 30 минут.

На европейский рынок и в страны СНГ модель, скорее всего, будет поставляться под названием Mi A2.

Продажи Xiaomi Mi 6X в Китае стартовали сегодня. Цветов корпуса пять: черный, голубой, красный, золотой и розово-золотой.

Базовая модификация с 4/64 Гбайт памяти обойдется в Поднебесной в $253, вариант 6/64 Гбайт — в $285, а самая дорогая версия 6/128 Гбайт — в $316.