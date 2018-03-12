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Техноблог

WhatsApp модернизировал одну из самых полезных функций

Разработчики WhatsApp усовершенствовали функцию удаления сообщений. Теперь пользователи смогут удалять послания с чужих устройств в течение одного часа и восьми минут, сообщил портал MSPoweruser.

Функция удаления сообщений, отправленных другим пользователям WhatsApp, появилась недавно. Она позволяла удалять сообщения не позднее восьми с половиной минуты после отправки.

Однако владельцы аккаунтов нашли лазейку в этом правиле. Чтобы удалить любое послание, достаточно было перевести смартфон в режим офлайн или воспользоваться хакерской программой.

Новая бета-версия WhatsApp уже доступна для скачивания.
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