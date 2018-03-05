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Техноблог

Зарядиться за 30 секунд — ученые придумали супербыстрый аккумулятор

Ученые из южнокорейской высшей школы энергетики KAIST разработали аккумулятор, способный полностью заряжаться за 30 секунд. Об этом сообщил портал phys.org.

Чтобы получить источник питания, обладающий такими свойствами, ученые соединили волоконно-подобные полимерные цепи с металлооксидными нанокатодами на поверхности графена.

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Отмечается, что благодаря такой уникальной структуре площадь накопителя значительно увеличилась.

Аккумулятор способен заряжаться за 20-30 секунд при использовании маломощного зарядного устройства, каким является, к примеру, USB-переходник. Сила тока, при которой заряжается новый аккумулятор, в 100 раз превосходит обычную.
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