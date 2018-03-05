Ученые из южнокорейской высшей школы энергетики KAIST разработали аккумулятор, способный полностью заряжаться за 30 секунд. Об этом сообщил портал phys.org.

Чтобы получить источник питания, обладающий такими свойствами, ученые соединили волоконно-подобные полимерные цепи с металлооксидными нанокатодами на поверхности графена.

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Отмечается, что благодаря такой уникальной структуре площадь накопителя значительно увеличилась.

Аккумулятор способен заряжаться за 20-30 секунд при использовании маломощного зарядного устройства, каким является, к примеру, USB-переходник. Сила тока, при которой заряжается новый аккумулятор, в 100 раз превосходит обычную.