Ученые разработали лазер, заряжающий смартфоны на расстоянии‍

Благодаря новой разработке ученых смартфон можно зарядить с помощью лазера. Технология позволит отказаться от проводов и зарядных устройств, не уменьшив при этом скорость подзарядки. Об открытии рассказал журнал Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies.