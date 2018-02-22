Ученые разработали лазер, заряжающий смартфоны на расстоянии‍

Благодаря новой разработке ученых смартфон можно зарядить с помощью лазера. Технология позволит отказаться от проводов и зарядных устройств, не уменьшив при этом скорость подзарядки. Об открытии рассказал журнал Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies.
Ученые изобрели технологию беспроводной зарядки смартфонов и других устройств с помощью лазерного луча. Для этого они собрали лазерную установку и прикрепили к задней крышке смартфона тонкий аккумулятор, который ловит луч лазера, а затем передает напряжение основной батарее устройства.