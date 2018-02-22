Ученые разработали лазер, заряжающий смартфоны на расстоянии‍

Разработчики позаботились и о безопасности лазерной зарядки. Чтобы удалить избыточное тепло от лазера, ученые прикрепили к крышке смартфона тонкие металлические пластины. Они выполняют функцию теплоотвода и позволяют заряжать устройство в течение долгого времени. Помимо этого, в устройстве предусмотрена система автоматического выключения лазера, если на пути луча возникает человек.