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Техноблог

Ученые разработали лазер, заряжающий смартфоны на расстоянии‍

Благодаря новой разработке ученых смартфон можно зарядить с помощью лазера. Технология позволит отказаться от проводов и зарядных устройств, не уменьшив при этом скорость подзарядки. Об открытии рассказал журнал Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies.
 
Ученые изобрели технологию беспроводной зарядки смартфонов и других устройств с помощью лазерного луча. Для этого они собрали лазерную установку и прикрепили к задней крышке смартфона тонкий аккумулятор, который ловит луч лазера, а затем передает напряжение основной батарее устройства.

Разработчики позаботились и о безопасности лазерной зарядки. Чтобы удалить избыточное тепло от лазера, ученые прикрепили к крышке смартфона тонкие металлические пластины. Они выполняют функцию теплоотвода и позволяют заряжать устройство в течение долгого времени. Помимо этого, в устройстве предусмотрена система автоматического выключения лазера, если на пути луча возникает человек.

Лазер, заряжающий смартфон, генерирует узко сфокусированные лучи в ближнем инфракрасном диапазоне (в этом диапазоне работают, например, приборы ночного видения). Потенциально лазер может заряжать устройство так же быстро, как и обычный USB кабель.
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