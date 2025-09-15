В городе Ош заработали 20 зарядных станций для электромобилей

В Оше открылись 20 зарядных станций для электромобилей. Их установили на улице Алымбека Датки, сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, церемония запуска состоялась сегодня. В ней приняли участие мэр города Женишбек Токторбаев, председатель городского кенеша Болот Баетов и горожане.

Всего по поручению мэра в Ош доставили 30 устройств. Оставшиеся 10 планируют установить в других районах города в ближайшие дни.

Воспользоваться станциями смогут не только машины муниципальной службы такси, но и все владельцы электромобилей.