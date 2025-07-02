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Экономика

Зарядные станции для электромобилей хочет поставлять в Кыргызстан компания РФ

Зарядные станции для электромобилей хочет поставлять в Кыргызстан российская компания. Об этом сообщил генеральный директор Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) Андрей Гурленов.

По его словам, планируется экспортировать свои зарядные станции для электромобилей в Грузию и КР. Фирма уже поставила первые станции в Армению.

«У нас есть планы по экспорту. Мы отгрузили первые экземпляры в Армению, работаем со странами СНГ. У нас партнеры в Грузии, Киргизии, готовимся туда поставлять станции», — сказал Андрей Гурленов.

Он признал, что российские зарядные станции дороже китайских.

«Поэтому за рубежом мы сосредоточены на уникальных и/или высокомощных решениях, которые не представлены в массовом китайском сегменте», — добавил гендиректор Sitronics Electro.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334890/
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