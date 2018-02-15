Спецслужбы США рекомендуют американцам не пользоваться китайскими смартфонами

Спецслужбы США не рекомендуют американцам пользоваться китайскими смартфонами компании Huawei. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на телеканал CNBC.
ФБР, ЦРУ, АНБ и Национальная разведка опасаются, что производитель гаджетов и китайская телекоммуникационная компания ZTE работают на правительство КНР, уточнил телеканал.
Представитель Huawei сказал, что компания «представляет не большую угрозу, чем любой другой поставщик технологий».
Использование китайских смартфонов создает риски давления на нашу телекоммуникационную инфраструктуру. Это также означает опасность кражи информации и шпионажа.Директор ФБР Кристофер Рэй
Как пишет Reuters, возможным китайским влиянием на США обеспокоены и в сенате. Так, глава комитета по разведке Ричард Берр полагает, что Китай пытается получить доступ к американским технологиям и интеллектуальной собственности как раз через телекоммуникационные компании. Huawei и ZTE тесно связаны с правительством КНР, уверен сенатор.
В ZTE не ответили на запрос Reuters. Представитель китайского МИД в разговоре с агентством назвал США «сильнейшей мировой державой» и удивился, что страна повсюду видит врагов.
В январе Huawei планировала выйти на американский рынок, заключив договор с одним из крупнейших в США сотовых операторов AT&T. Сделка сорвалась, компания отказалась продавать китайские смартфоны. По данным Android Police, это связано с давлением на AT&T со стороны Федеральной комиссии по связи США. Ведомство также уверено, что Huawei сотрудничает с китайскими спецслужбами.
Если даже США думают, что окружены врагами, что тогда делать другим странам? Я не знаю, откуда у Вашингтона ощущение постоянной опасности, но могу заметить, что в мире нет ни одной абсолютно безопасной вещи.Представитель МИД Китая