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Техноблог

Спецслужбы США рекомендуют американцам не пользоваться китайскими смартфонами

Фото TechCrunch. В Кыргызстане компании Huawei намерена реализовать проект «Умный город»

Спецслужбы США не рекомендуют американцам пользоваться китайскими смартфонами компании Huawei. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на телеканал CNBC.

ФБР, ЦРУ, АНБ и Национальная разведка опасаются, что производитель гаджетов и китайская телекоммуникационная компания ZTE работают на правительство КНР, уточнил телеканал.

Использование китайских смартфонов создает риски давления на нашу телекоммуникационную инфраструктуру. Это также означает опасность кражи информации и шпионажа.

Директор ФБР Кристофер Рэй
Представитель Huawei сказал, что компания «представляет не большую угрозу, чем любой другой поставщик технологий».

Как пишет Reuters, возможным китайским влиянием на США обеспокоены и в сенате. Так, глава комитета по разведке Ричард Берр полагает, что Китай пытается получить доступ к американским технологиям и интеллектуальной собственности как раз через телекоммуникационные компании. Huawei и ZTE тесно связаны с правительством КНР, уверен сенатор.

В ZTE не ответили на запрос Reuters. Представитель китайского МИД в разговоре с агентством назвал США «сильнейшей мировой державой» и удивился, что страна повсюду видит врагов.

Если даже США думают, что окружены врагами, что тогда делать другим странам? Я не знаю, откуда у Вашингтона ощущение постоянной опасности, но могу заметить, что в мире нет ни одной абсолютно безопасной вещи.

Представитель МИД Китая
В январе Huawei планировала выйти на американский рынок, заключив договор с одним из крупнейших в США сотовых операторов AT&T. Сделка сорвалась, компания отказалась продавать китайские смартфоны. По данным Android Police, это связано с давлением на AT&T со стороны Федеральной комиссии по связи США. Ведомство также уверено, что Huawei сотрудничает с китайскими спецслужбами.
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