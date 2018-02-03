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Техноблог

Япония запустила самую маленькую ракету-носитель

В Японии запустили самую маленькую в мире ракету-носитель SS-520 весом всего в три килограмма. Информация об этом в субботу, 3 февраля, появилась на официальном сайте НАСА, сообщила lenta.ru.

Экспериментальный запуск прошел утром с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима на берегу Тихого океана. Издание сообщает, что если все стадии запуска пройдут успешно, то носитель станет самым маленьким из доставлявших искусственный спутник на орбиту.

Изначально SS-520 должен был стать звуковой ракетой и доставлять инструменты для суборбитальных исследований на высоту до 800 километров.

Запуск SS-520 в субботу стал четвертым по счету. Впервые подобную ракету отправили в космос в феврале 1998 года. Предыдущая попытка состоялась год назад. Тогда Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что запустить носитель не удалось. Спустя 20 секунд после взлета связь с ним была потеряна.
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