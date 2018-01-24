Ученые создали универсальную вакцину от самых опасных видов гриппа

Американские молекулярные биологи создали и успешно проверили на мышах экспериментальную нановакцину фактически от всех штаммов вируса гриппа типа А, вызывающих самые серьезные эпидемии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nature Communications.

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«Вакцина состоит из фрагментов различных белков вируса, которые почти не меняются по мере его эволюции. По этой причине иммунная реакция затрагивает все штаммы гриппа, что нехарактерно для обычных сезонных прививок, обычно нацеленных на ту часть вируса, которая меняется быстрее всего. Наша вакцина не имеет подобного недостатка, и в будущем, когда завершатся клинические испытания, она даст человеку защиту от гриппа на очень долгое время», — заявил Лей Дэн из Университета штата Джорджия в Атланте (США).

Борьба с заболеванием осложняется тем, что у вируса есть три разновидности — А, В и С, поэтому сложно предсказать, какой именно вид получит наибольшее распространение в этом или следующем году. Кроме того, вакцинация позволяет выработать иммунитет лишь к одному или нескольким штаммам.

Биологи сделали серьезный шаг к получению универсальной вакцины, помогающей иммунитету защищаться от всех вирусов типа А, которые считаются наиболее опасными.

Ученые создали наночастицы, состоящие из нескольких слоев жира и фрагментов гемагглютинина — белковой брони вируса, играющей ключевую роль в его прикреплении к клеткам легких.

Эти обломки белка, как отметил Дэн, располагались в наночастицах так, что постепенно высвобождались и попадали в кровоток, после того как вакцину вводили в тело животного или человека. При этом по форме они аналогичны частям «живого» вируса. Благодаря этому иммунитет постепенно учится распознавать ключевые участки в структуре гемагглютинина и нейтрализовать их даже в том случае, если доступ к ним затруднен.

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Работу нановакцины ученые проверили на мышах и хорьках, которых попытались заразить летальными дозами сразу четырех штаммов вируса — птичьего гриппа H3N2, H7N9 и H5N1 и свиного H1N1. Во всех случаях животные выжили и не испытывали серьезных проблем со здоровьем. Это стало первым индикатором того, что вакцина действительно претендует на звание универсальной.

Теперь биологи надеются получить разрешение на проведение клинических испытаний на других животных и добровольцах, что позволит вакцине стать частью арсенала врачей в ближайшие несколько лет.