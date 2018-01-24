Как дешево и вкусно бороться с туберкулезом? Простые рецепты от специалистов

Можно ли накормить человека на 170 сомов (или $2,5) в день и при этом обеспечить энергетически сбалансированное питание? Оказывается, да!

Врачи, диетологи, медсестры организаций здравоохранения, оказывающих помощь больным туберкулезом (ТБ), составили здоровое меню и продемонстрировали его журналистам.

Много энергии, ноль витаминов

«По данным Нацстаткома, прожиточный минимум в Кыргызстане за 2017 год составил около 5 тысяч сомов. 64 процента из этой суммы идут на продукты питания. Получается, что человек тратит на еду 106 сомов в день. Минимально даже самый бедный человек должен потреблять в день 2 тысячи 100 калорий для покрытия своих энергетических расходов», — пояснила председатель общественного фонда «Эргэнэ» Таалайгуль Сабырбекова.

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Что же мы едим? «Почти 60 процентов наших расходов покрываем за счет хлеба и хлебобулочных изделий, на которые уходит 30 процентов средств (из наших 106 сомов). Еще 20 процентов тратим на мясо и мясные продукты и 12 процентов — на сахар. Сахар — это много энергии, но ноль витаминов и полезных веществ», — подчеркнула она.

«Мы немного обогатили меню, заменили сахар сахаросодержащими, но очень богатыми микроэлементами и витаминами фруктами (сливы, яблоки). Уменьшили мучные изделия за счет бобовых. Посмотрите, какое у нас их разнообразие! А ведь это источник белка, фолиевой кислоты, железа и других микроэлементов. Вместо животных жиров призываем использовать больше растительных», — советует Таалайгуль Сабырбекова.

Обед за счет государства

«Туберкулезные больные истощены, у многих не хватает витаминов А, В и С, так необходимых для организма, для выработки иммунитета», — констатирует заведующая амбулаторно-диагностическим отделением Национального центра фтизиатрии (НЦФ) Гулайым Абдылаева.

По ее словам, в противотуберкулезных стационарах предлагают разнообразное меню. «В среднем в день питание одного больного обходится в 103 сома. Конечно, чем больше возможностей у государства, тем лучше. Но были годы, когда на питание выделяли всего 40 сомов, и пациенты буквально голодали», — призналась она.

Без чужой помощи никак

Бекзату — 17 лет, учится в одиннадцатом классе. Где заразился туберкулезом, он не знает. Недуг уже практически победил. Из стационара его выписали, лечение он продолжает в амбулаторных условиях.

«Все говорят только о важности лекарств. Но нужно думать и о правильном, сбалансированном питании. Благодаря такой пище у меня практически не было побочных эффектов», — с улыбкой говорит Бекзат.

Специалисты подтверждают его слова, отмечая особую важность продуктов, богатых витаминами группы В.

Больные ТБ во время лечения должны хорошо питаться. Но, к сожалению, подавляющее их большинство — люди малоимущие. Как же побороть им болезнь и восстановить иммунитет при самых скромных доходах?

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Им помогают неравнодушные сограждане. «Через сельские комитеты здоровья (СКЗ) пытаемся мобилизовать население, организуя в каждом селе штаб по сбору и распределению гуманитарной помощи. В составе штаба — СКЗ, местные кенеши, айыл окмоту, имамы или представители православных церквей и местные жители, которые могут помочь нуждающимся излишками продуктов. Движение началось в июле, и уже часть штабов работают. Люди идут навстречу, помогают бедным», — рассказал ИА «24.kg» специалист проекта «Победим туберкулез» Темир Тологонов.

«К сожалению, сегодня больные туберкулезом скрывают свой диагноз, потому что когда окружающие узнают, резко меняются отношение. Их дискриминируют. Был даже случай в Сокулукском районе: умер больной, на 40 дней родные по традиции зарезали лошадь, но никто из односельчан к ним не пришел. Люди боялись заразиться через тарелки, еду, хотя он передается только воздушно-капельным путем», — посетовал он.

Вкусно и недорого

Итак, чем же предлагают накормить пациентов на 170 сомов в день? На завтрак — молочная каша (рисовая, манная, пшенная или другая), яйцо вареное, хлеб со сливочным маслом. «Готовится очень просто, и полезно. Тут витамины группы В, кальций, магний, микроэлементы, — перечислила плюсы Гулайым Абдылаева. — И стоит это всего около 20 сомов на одного человека».

«Утром завтракай, как король, в обед — как визирь, а ужинай, как слуга. Поэтому на обед у нас сегодня куриный суп-лапша, гречка с подливом (мясо с овощами) и компот из сухофруктов без сахара. Все эти продукты доступны, блюда легко готовятся, диетические, но полезные. И всего за 85 сомов», — презентует обед врач Нургуль Сыдыкова.

На полдник сырники — любимое лакомство не только детей, но и взрослых. «Основной ингредиент — творог, которого в нашей республике очень много и хорошего качества. В жареном виде сырники более калорийные, в запеченном — диетические. Это не только источник кальция, но и важных микроэлементов — марганца, магния, незаменимых аминокислот. И стоят они всего 20 сомов», — подчеркивают участники встречи.

На ужин — тушеная капуста с утиной или куриной грудкой, одну порцию которой оценили в 45 сомов.

Для особого угощения гостям приготовили лакский плов. Название, возможно, кому-то незнакомо, но в приготовлении блюдо просто и очень вкусно!