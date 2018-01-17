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Разведывательные микродроны меньше ладони создали в России

Фото Global Look Press/Alessandro Di Ciommo. Микродроны все больше привлекают внимание военных. Иллюстративное фото

В России разработали разведывательные беспилотные летательные микродроны. Их размер не превышает 15 сантиметров, и они помещаются на ладони, сообщили «Известия».

Техника предназначена для визуальной разведки, уточнил советник гендиректора АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев.

Беспилотники используются «достаточно активно» и могут все, «что касается визуального воздействия: подглядывать, подслушивать».

О новых разработках стало известно осенью 2017 года. Тогда сообщалось о линейке мини-коптеров с различными задачами. Размер аппарата был «сопоставим с размером стрекозы». Речь о «карманном варианте беспилотника».

Разработчики дронов отмечали, что новые аппараты практически бесшумны, отлично управляются и маневрируют.
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