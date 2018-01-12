На прогулку по Млечному Пути пригласили ученые NASA

Ученые NASA создали видео в формате 360 градусов, которое визуализирует путешествие к центру нашей галактики — Млечному Пути. Об этом сообщил сайт аэрокосмического агентства.

Как отмечается, проект создан с использованием данных рентгеновской обсерватории Chandra NASA и других телескопов. Видео позволяет зрителям контролировать исследование гигантских звезд и черную дыру-монстра, которая находится в центре Млечного Пути.

Земля расположена на расстоянии около 26 тысяч световых лет от центра Галактики. Ученые смогли изучить этот регион, используя данные мощных телескопов, которые могут обнаруживать свет в разных спектрах, включая рентгеновский и инфракрасный.

На сайте NASA отмечается, что ролик Galactic Center идеально просматривать в очках виртуальной реальности (VR), таких как Samsung Gear VR или Google Cardboard. Видео можно просмотреть и на смартфонах с помощью приложения YouTube. Кроме того, большинство браузеров также позволяют показывать видео в формате 360 градусов на YouTube. Чтобы осмотреться, щелкните по указателю в углу ролика.