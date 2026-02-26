23:47
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Техноблог

Составлена самая детальная химическая карта центральных регионов Галактики

Ученые составили самую детальную химическую карту центральных регионов Галактики. Об этом сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

Европейской южной обсерватории
Фото Европейской южной обсерватории
Международный коллектив астрономов подготовил пока самую детальную химическую карту центральных регионов Млечного пути, которая отражает то, как распределены десятки простых и сложно устроенных молекул в данном регионе космоса. Изучение этой карты раскроет особенности образования звезд в ядрах галактик, говорится в сообщении.

«Данный регион ядра, Центральная молекулярная зона, содержит одни из самых крупных светил Млечного пути, многие из которых живут недолго и быстро превращаются в сверхновые или даже гиперновые. Его изучение поможет нам получить более четкую картину того, как растут и эволюционируют галактики», — заявил профессор Ливерпульского университета имени Джона Мурса (Великобритания) Стивен Лонгмур.

По его словам, центральные регионы Млечного пути содержат рекордно плотные скопления материи, похожие по многим свойствам на ту среду, которая царила во Вселенной на первых этапах ее существования, когда в ней возникали первые галактики. Астрономы впервые детально изучили эту среду в рамках масштабного проекта ACES, нацеленного на изучение Центральной молекулярной зоны, ближайшего к нам региона ядра Млечного пути, расположенного в созвездии Стрельца.

Предварительный анализ этой карты уже помог астрономам обнаружить в Центральной молекулярной зоне возможные следы взрыва гиперновой и раскрыть ранее неизвестные странности в процессе расширения ее останков.  
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/363605/
просмотров: 97
Версия для печати
Материалы по теме
Астрономы опубликовали первое фото тени черной дыры в центре Млечного Пути
Астрономы нашли крупнейшее скопление планет-сирот в Млечном Пути
На прогулку по Млечному Пути пригласили ученые NASA
Популярные новости
Пользователь соцсетей попросил деньги у&nbsp;нейросети и&nbsp;получил $250 тысяч Пользователь соцсетей попросил деньги у нейросети и получил $250 тысяч
Для бруталов и&nbsp;экстремалов. Casio представила новые часы серии GG-B100X Для бруталов и экстремалов. Casio представила новые часы серии GG-B100X
Идеальное фото: на&nbsp;Солнце пропали все пятна Идеальное фото: на Солнце пропали все пятна
Доля электромобилей в&nbsp;автопарке Кыргызстана составляет менее 1&nbsp;процента Доля электромобилей в автопарке Кыргызстана составляет менее 1 процента
Бизнес
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
26 февраля, четверг
23:38
Составлена самая детальная химическая карта центральных регионов Галактики Составлена самая детальная химическая карта центральных...
23:15
Футболист из США будет играть за кыргызстанский клуб «Илбирс»
22:49
Telegram в России решили заблокировать в начале апреля — РБК
22:26
Резиновые квартиры. В России осудили участников канала незаконной миграции
22:03
Жители Дача СУ просят отремонтировать дорогу, соединяющую села. Ответ Минтранса