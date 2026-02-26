Составлена самая детальная химическая карта центральных регионов Галактики

Ученые составили самую детальную химическую карту центральных регионов Галактики. Об этом сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

Фото Европейской южной обсерватории

Международный коллектив астрономов подготовил пока самую детальную химическую карту центральных регионов Млечного пути, которая отражает то, как распределены десятки простых и сложно устроенных молекул в данном регионе космоса. Изучение этой карты раскроет особенности образования звезд в ядрах галактик, говорится в сообщении.

«Данный регион ядра, Центральная молекулярная зона, содержит одни из самых крупных светил Млечного пути, многие из которых живут недолго и быстро превращаются в сверхновые или даже гиперновые. Его изучение поможет нам получить более четкую картину того, как растут и эволюционируют галактики», — заявил профессор Ливерпульского университета имени Джона Мурса (Великобритания) Стивен Лонгмур.

По его словам, центральные регионы Млечного пути содержат рекордно плотные скопления материи, похожие по многим свойствам на ту среду, которая царила во Вселенной на первых этапах ее существования, когда в ней возникали первые галактики. Астрономы впервые детально изучили эту среду в рамках масштабного проекта ACES, нацеленного на изучение Центральной молекулярной зоны, ближайшего к нам региона ядра Млечного пути, расположенного в созвездии Стрельца.

Предварительный анализ этой карты уже помог астрономам обнаружить в Центральной молекулярной зоне возможные следы взрыва гиперновой и раскрыть ранее неизвестные странности в процессе расширения ее останков.