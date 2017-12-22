В Таджикистане интернет-мессенджеры обвинили в снижении доходов госбюджета

Налоговый комитет Таджикистана обосновал необходимость блокировки мессенджеров и мультисервисных телекоммуникационных сетей NGN (Next Generation Network) тем, что из-за них снижаются доходы государственного бюджета. Об этом сообщило агентство «Фергана».

В письме ведомства на имя президента страны говорится, что львиная доля международных переговоров из Таджикистана осуществляется через мобильных операторов и интернет-мессенджеры Viber, IMO, WeChat, Telegram, Skype и некоторые социальные сети.

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Упоминается и популярная среди таджикистанцев сеть NGN, которая «в 10 раз дешевле стандартной международной связи». Это, по утверждению налоговиков, стало причиной снижения объема налоговых отчислений и доходности бюджета, а потому они предложили правительству провести разграничение международных звонков от внутренних в сети NGN.

Письмо появилось в условиях невыполнения доходной части госбюджета, за что глава налоговиков недавно получил выговор от президента. По словам источника в Налоговом комитете, официального ответа на предложение из аппарата президента ведомство пока не получило.

Тем временем Служба связи Таджикистана потребовала от мобильных операторов и интернет-провайдеров отключить сеть NGN, мотивируя это необходимостью обеспечения безопасности страны.

Служба связи уже отозвала лицензии на предоставление услуг NGN у всех таджикских операторов.

NGN-связь в Таджикистане насчитывала около миллиона абонентов. Особенно популярна она у трудовых мигрантов и таджикистанцев, временно или постоянно проживающих за рубежом.