WhatsApp стал главным новостным сервисом в некоторых странах

Опрос Институтом Рейтера по изучению журналистики респондентов из 36 стран показал, что во многих странах растет популярность WhatsApp не только как сервиса для общения, но и как способа получения последних новостей. Об этом написал портал Engadget.

Так, чтобы узнать новости, 47 процентов опрошенных обращаются к социальной сети Facebook, но по сравнению с 2016 годом цифра показала отрицательный рост более чем в половине из этих 36 стран.

Еще 15 процентов полагаются в этом на мессенджер WhatsApp, причем в отдельных странах эта цифра особенно высока: это более половины респондентов в Малайзии и 46 процентов в Бразилии. Также мессенджер пользуется особенной популярностью в Чили, Сингапуре, Гонконге, Испании, Турции.

Люди прибегают к чат-приложению, чтобы узнать новости, по двум основным причинам. Во-первых, некоторые операторы сотовой связи включают бесплатный трафик WhatsApp в интернет-пакеты. Во-вторых, людей привлекает технология непрерывного шифрования, делающая информационный канал более предпочтительным в таких местах, как Гонконг и Турция, где опасно открыто выражать сочувствие антиправительственным настроениям.

Наконец, доверие к Facebook подорвано ввиду широкого распространения подложных новостей по каналам социальной сети и большого запоздания мер противодействия этому. Вдобавок Facebook отличается жесткой модерацией, выражающейся в удалении публикаций и блокировке аккаунтов.