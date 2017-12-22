Самые необычные гаджеты 2017 года

В 2017 году было много интересного в мире технологий. Топ-10 гаджетов 2017 года по версии журнала Time можно посмотреть по ссылке.

Представляем десятку самых необычных и удивительных гаджетов года по версии Hi-Tech Mail.Ru.

1 «Умный» презерватив

Британская компания представила кольцо i.Con, которое надевается на основание презерватива. Оно умеет считать длительность, скорость и интенсивность движения, наиболее популярные позы и количество актов за промежуток времени, температуру половых органов, а также количество затраченных калорий.

Корпус устройства защищен от воды и пыли. Так что i.Con можно использовать много раз, после акта разработчики рекомендуют провести гигиенические процедуры. Аккумулятора хватает на 6 часов использования. Результаты актов загружаются в приложение на смартфоне.

Фото из Интернета

Цена: около 5,5 тысячи сомов.

2 Игрушка Orbiter

Она состоит из металлического кольца и шарика, который крутится вокруг него. Почти как спиннер, но тот крутится с помощью подшипника в центре, а шарик Orbiter за счет магнита.

Цена: около 3 тысяч сомов.

3 Домашняя мини-пивоварня Hoppi

В аппарат загружается специальная трехлитровая емкость с заготовленным набором сусла, дрожжей, хмеля и ароматизаторов. Владельцу пивоварни остается только нажать на кнопку.

Пивоварня сама выставляет температурный режим, время и остальные условия варки. В среднем пиво варится 4-7 дней. Готовый напиток хранится там же, но устройство поддерживает идеальную температуру для питья.

Фото из Интернета

Цена: около 24 тысяч сомов.

4 «Умная» солонка

Устройство Smalt позволяет с помощью смартфона отсыпать определенное количество соли в съемный лоток.

Дополнительно «умную» солонку можно использовать как Bluetooth-колонку с подсветкой. Некоторые функции устройства доступны через небольшой сенсорный экран сверху.

Фото из Интернета

Цена: около 14 тысяч сомов.

5 Amabrush

В небольшое устройство в форме капы установили несколько маленьких щетинок, которые чистят все зубы сразу. Полная чистка происходит всего за 10 секунд.

С помощью смартфона по Bluetooth можно выбирать разные режимы чистки. Аккумулятора хватит на две недели для чистки утром и вечером.

Цена: 7 тысяч сомов.

6 «Умная» плитка Tasty One Top

Она определяет температуру нагрева посуды и самой еды, что помогает точно контролировать процесс готовки, и эту задачу плитка берет на себя.

Гаджет по Bluetooth подключается к приложению на смартфоне, в котором есть каталог из 1,7 тысячи рецептов. К каждому рецепту идет автоматическая настройка температуры и времени нагрева плитки, так что пользователю нужно только периодически помешивать или переворачивать продукты по инструкции.

Фото из Интернета

Цена: около 10 тысяч сомов.

7 Тамагочи

Компания, соорудившая первый тамагочи в 1996 году, возродила эту идею и выпустила полный аналог игрушки.

Новые тамагочи меньше оригинала, а экран стал квадратным. В остальном это та же игрушка.

Фото из Интернета

Цена: около 1,5 тысячи сомов.

8 «Умный» писсуар

С помощью датчиков писсуар от голландского стартапа Mr.Friendly определяет, когда мужчина подходит к нему. В этот момент на экране запускается реклама. А оператор может удаленно отслеживать работу писсуара и обнаруживать неполадки.

Также «умный» писсуар тратит воду экономнее обычного и не распространяет запахи.

Фото из Интернета

Цена: неизвестна.

9 Стакан Vocktail

Он с помощью самых разных приспособлений может придать воде любой вкус и запах. Светодиоды меняют цвет напитка, электроды обманывают вкусовые рецепторы, а специальная трубка имитирует запахи. Так можно сделать сладкий лимонад или кисловатое вино. Параметры напитка настраиваются через приложение на смартфоне.

С помощью этого стакана разработчики предлагают избавить людей от калорийных напитков, таких как кола или лимонад, а также помочь воссоздать вкус вина без алкоголя.

Цена: неизвестна.

10 Устройство I'm Back

У многих на полках лежит старый «Зенит». Сейчас им пользоваться сложно: нужно покупать пленку, проявлять снимки и так далее. Но с помощью устройства I’m Back можно сделать из старой пленочной камеры современный аппарат с Wi-Fi, цветным экраном и поддержкой записи видео.

Гаджет крепится на камеру вместо лотка для пленки и заметно увеличивает габариты. В самом устройстве есть цифровой CMOS-сенсор, который заменяет пленочную систему. За обработку изображения отвечает компактный чип Raspberry Pi Zero.

Цена: около 10 тысяч сомов.