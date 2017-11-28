В США разоблачили покемонов-убийц

Покемоны стали причиной миллиардных выплат по автостраховкам, сообщили vesti.ru.

По приблизительным оценкам исследователей, любители поиграть за рулем в Pokemon Go нанесли экономике США до $7 миллиардов ущерба менее чем за половину 2016 года.

«Смерть от Pokemon Go» — это название отчета, который опубликовали исследователи из Университета Индианы. Они проанализировали количество ДТП на дорогах штата в первые 148 дней после выхода игры, то есть примерно за 5 месяцев. Оказалось, что за это время произошло на 286 аварий больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти из 300 происшествий 134 случились вблизи покестопов, виртуальных точек со зверушками и бонусами.