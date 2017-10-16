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Техноблог

Хакеры взломали протокол Wi-Fi: миллионы пользователей под угрозой

Фото Youtube

Эксперты по безопасности сообщили, что протокол шифрования WPA2, который защищает большую часть Wi-Fi-подключений, взломан. Об этом пишет портал hi-tech.mail.ru.

По его данным, взлом означает, что теперь хакерам доступны для проникновения любые домашние или публичные сети, они могут узнать пароль Wi-Fi, мониторить интернет-активность, перехватывать любые потоки данных (в том числе потоковое видео), а также любые вводимые данные (в том числе пароли).

Как отмечают специалисты, взлом WPA2 не означает немедленного начала атак, но теперь Wi-Fi-сети по всему миру уязвимы для хакеров до тех пор, пока производители сетевого оборудования не обновят системы безопасности.

Неуязвимыми остаются только сайты, работающие по протоколу HTTPS, а все, что отправлено со смартфона или компьютера в виде обычного текста, может быть перехвачено хакерами.

Эксплойт использует несколько ключевых уязвимостей в протоколе безопасности WPA2 — самой популярной схеме аутентификации, используемой для защиты личных и корпоративных сетей Wi-Fi.

Производители, осознавшие всю глубину угрозы, уже начали выпускать обновления для программных продуктов, роутеров и других Wi-Fi-систем. Компаниям и индивидуальным пользователям, озабоченным защитой данных, рекомендуется вообще воздержаться от использования Wi-Fi-сетей.

Как отмечают специалисты, рано или поздно взлом WPA2 должен было произойти — протокол появился около 13 лет назад и на сегодня морально устарел.
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