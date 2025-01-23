В Бишкеке милиция задержала домушника

Оперативники задержали 28-летнего домушника, которого подозревают в серии краж. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

В жилмассиве «Ак-Орго» 13 января неизвестный сломал навесной замок жилого дома, проник внутрь и украл телефон. После скрылся. Ущерб составил 17 тысяч сомов.

По подозрению в краже задержан 28-летний Н.Э. При задержании подозреваемый добровольно выдал сотрудникам милиции похищенные вещи, которые находились у него в рюкзаке.

Устанавливается его возможная причастность к совершению еще девяти краж.

Мужчину водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.