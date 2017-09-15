Собственный аналог Skype запустил Facebook

Компания Facebook начала тестирование приложения для видеозвонков Bonfire. Об этом сообщил The Next Web.

Как отмечается, пользователи нового сервиса могут общаться в групповых видеочатах, накладывать на свое лицо маски в стиле Snapchat, обмениваться скриншотами трансляции через Instagram, Facebook и Messenger.

В настоящий момент приложение доступно лишь жителям Дании и только на платформе iOS. Как пояснили представители Facebook, пока что Bonfire находится в стадии тестирования для небольшой аудитории. При этом в компании отказались раскрыть какие-либо подробности о новом сервисе.

Журналисты The Next Web выяснили, что приложение позволяет связаться с пользователями Facebook Messenger, причем приглашенные собеседники могут присоединиться к видеочату, не устанавливая Bonfire.