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Техноблог

К Земле приблизится самый крупный в истории астероид

Через две недели мимо Земли пролетит астероид Флоренс (Florence). Он станет самым крупным из приближавшихся к нашей планете за всю историю наблюдений, сообщило NASA.

Как отмечается, астероид размером 4,4 километра 1 сентября приблизится к Земле на семь миллионов километров.

«Хотя многие известные астероиды приближались к Земле ближе, чем Флоренс, все они были меньше, — отметил сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене Пол Ходас. — Флоренс — самый большой астероид, который подойдет к Земле так близко со времен запуска программы NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов». 

Приближение космической глыбы не представляет угрозы для землян, подчеркивают специалисты.
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