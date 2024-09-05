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Техноблог

На Землю упал астероид размером около 1 метра

На Землю над южной частью Тихого океана упал астероид 2024 RW1, создавший мощную вспышку в небе над Филиппинами в 00.45 5 сентября по местному времени (в 22.45 4 сентября по Бишкеку). Он сгорел в атмосфере, сообщило издание New Scientist.

Астрономы заметили астероид размером до 1 метра, приближающийся к Земле, в 11.43 4 сентября по бишкекскому времени. Его обнаружили специалисты обсерватории в американском штате Аризона.

Первоначально астероид получил название CAQTDL2, затем его переименовали в 2024 RW1. Скорость его падения составила около 17,6 километра в секунду, или 63 тысячи 360 километров в час.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/304059/
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