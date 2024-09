На Землю упал астероид размером около 1 метра

На Землю над южной частью Тихого океана упал астероид 2024 RW1, создавший мощную вспышку в небе над Филиппинами в 00.45 5 сентября по местному времени (в 22.45 4 сентября по Бишкеку). Он сгорел в атмосфере, сообщило издание New Scientist.

Here’s how Asteroid RW1 looks like from Gonzaga, Cagayan, Philippines. Best shot so far!! pic.twitter.com/eYgQsHqxFP — Raymon Dullana (@raymongdullana) September 4, 2024

Астрономы заметили астероид размером до 1 метра, приближающийся к Земле, в 11.43 4 сентября по бишкекскому времени. Его обнаружили специалисты обсерватории в американском штате Аризона.

SUCH A SPECTACULAR NIGHT SHOW, ASTEROID RW1!!! Taken from Tuguegarao City, Cagayan, Philippines! pic.twitter.com/F133i8nibr — Raymon Dullana (@raymongdullana) September 4, 2024

Первоначально астероид получил название CAQTDL2, затем его переименовали в 2024 RW1. Скорость его падения составила около 17,6 километра в секунду, или 63 тысячи 360 километров в час.