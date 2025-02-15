20:11
USD 87.45
EUR 91.63
RUB 0.97
Техноблог

Приближение астероида к Земле. Китай начал набор в «планетарные силы обороны»

Китай начал набор в «планетарные силы обороны» в связи с угрозой столкновения астероида с Землей в 2032 году. Об этом сообщает Guardian.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Уточняется, что в Сети появились объявления от Государственного управления науки, технологий и промышленности национальной обороны КНР (SASTIND). Ведомство сообщило, что ищет молодых выпускников, специализирующихся в области аэрокосмической техники, международного сотрудничества и обнаружения астероидов.

На этот шаг китайские власти вынудило пойти растущее внимание к астероиду «с низкой, но растущей вероятностью столкновения с Землей в течение семи лет».

Сейчас астероид 2024 YR4 находится на первом месте в списках рисков европейского и американского космических агентств. На прошлой неделе аналитики повысили свою оценку вероятности его столкновения с Землей с 1,3 до 2,2 процента.

Всего SASTIND опубликовало в WeChat 16 вакансий, три из них — в новые «силы планетарной обороны». Среди прочих требований — возраст до 35 лет и твердая политическая позиция.

В должностных обязанностях также сказано, что сотрудники должны будут уделять основное внимание международному сотрудничеству и разработке систем для новых и экспериментальных технологий. В целом работа описывается как «исследования в области мониторинга и раннего предупреждения об астероидах, сближающихся с Землей».

Корреспондент SpaceNews Эндрю Джонс заметил, что, судя по всему, набор персонала совпал с открытием 2024 YR4, а новые рабочие места, вероятно, являются «дополнением к уже прилагаемым Китаем усилиям по развитию своего потенциала планетарной обороны».

Что касается угрозы столкновения, то планетолог Харрисон Агруса считает: чрезмерно беспокоиться по поводу 2024 YR4 не стоит, так как над этим совместно работают несколько государств и аэрокосмических организаций.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/320058/
просмотров: 357
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстан пытались ввезти немаркированный картофель из Китая
Доставка товаров из Китая в Кыргызстан теперь доступна через Ozon
Энергетическими проектами Кыргызстана заинтересовались 10 китайских компаний
Госвизит в КНР. Эксперты о перспективах и вызовах кыргызско-китайских отношений
Садыр Жапаров принял участие в открытии IX зимних Азиатских игр в Харбине
Мы тоже построим такой. Президент восхитился горнолыжным курортом в Китае
IX зимние Азиатские игры. Садыр Жапаров на церемонии приветствия глав государств
Фасоль, шерсть, кашемир. Что еще Кыргызстан будет экспортировать в Китай
Кыргызстан и Китай укрепляют сотрудничество: новые проекты в сельском хозяйстве
Китай окажет помощь в оснащении больниц КР современным оборудованием
Популярные новости
Спутниковая связь Илона Маска заработала на&nbsp;смартфонах бесплатно Спутниковая связь Илона Маска заработала на смартфонах бесплатно
Samsung намерена интегрировать искусственный интеллект в&nbsp;сети&nbsp;6G Samsung намерена интегрировать искусственный интеллект в сети 6G
WhatsApp грозит масштабная утечка данных из-за шпионского&nbsp;ПО WhatsApp грозит масштабная утечка данных из-за шпионского ПО
В&nbsp;2024 году инвестиции в&nbsp;искусственный интеллект побили исторический рекорд В 2024 году инвестиции в искусственный интеллект побили исторический рекорд
Бизнес
Перенос процессингового центра в&nbsp;Кыргызстан. Как это ускорит обработку платежей? Перенос процессингового центра в Кыргызстан. Как это ускорит обработку платежей?
В&nbsp;O!Store идет классная акция: смартфон + гарантированный подарок к&nbsp;праздникам! В O!Store идет классная акция: смартфон + гарантированный подарок к праздникам!
MegaPay: Инновационные платежные решения для вашего бизнеса MegaPay: Инновационные платежные решения для вашего бизнеса
Судьбоносные 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; как нельзя вовремя! Судьбоносные 10 миллионов сомов от «Мой О!» как нельзя вовремя!
15 февраля, суббота
20:07
В мире растет импортный спрос на сыр В мире растет импортный спрос на сыр
19:32
Приближение астероида к Земле. Китай начал набор в «планетарные силы обороны»
19:23
Кубок Азии по футболу (U-20). Сборная Кыргызстана проиграла Китаю
19:03
Цены на сахар в мире за год снизились на 18,5 процента. В ФАО рассказали почему
18:34
Губернатор Сахалина лично встречается с женщинами, решившими сделать аборт