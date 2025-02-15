Приближение астероида к Земле. Китай начал набор в «планетарные силы обороны»

Китай начал набор в «планетарные силы обороны» в связи с угрозой столкновения астероида с Землей в 2032 году. Об этом сообщает Guardian.

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Уточняется, что в Сети появились объявления от Государственного управления науки, технологий и промышленности национальной обороны КНР (SASTIND). Ведомство сообщило, что ищет молодых выпускников, специализирующихся в области аэрокосмической техники, международного сотрудничества и обнаружения астероидов.

На этот шаг китайские власти вынудило пойти растущее внимание к астероиду «с низкой, но растущей вероятностью столкновения с Землей в течение семи лет».

Сейчас астероид 2024 YR4 находится на первом месте в списках рисков европейского и американского космических агентств. На прошлой неделе аналитики повысили свою оценку вероятности его столкновения с Землей с 1,3 до 2,2 процента.

Всего SASTIND опубликовало в WeChat 16 вакансий, три из них — в новые «силы планетарной обороны». Среди прочих требований — возраст до 35 лет и твердая политическая позиция.

В должностных обязанностях также сказано, что сотрудники должны будут уделять основное внимание международному сотрудничеству и разработке систем для новых и экспериментальных технологий. В целом работа описывается как «исследования в области мониторинга и раннего предупреждения об астероидах, сближающихся с Землей».

Корреспондент SpaceNews Эндрю Джонс заметил, что, судя по всему, набор персонала совпал с открытием 2024 YR4, а новые рабочие места, вероятно, являются «дополнением к уже прилагаемым Китаем усилиям по развитию своего потенциала планетарной обороны».

Что касается угрозы столкновения, то планетолог Харрисон Агруса считает: чрезмерно беспокоиться по поводу 2024 YR4 не стоит, так как над этим совместно работают несколько государств и аэрокосмических организаций.