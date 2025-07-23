Это будет видно каждому: огромный астероид пролетит в 30 тысячах километров

Вечером 13 апреля 2029 года астероид 99942 Апофис пройдет на рекордно близком расстоянии от Земли — всего 31,6 тысячи километров от поверхности. Это ниже орбит большинства геостационарных спутников связи.

Несмотря на столь близкий пролет, угрозы столкновения нет, подчеркивают NASA и Европейское космическое агентство (ESA). Астероид диаметром около 340 метров пролетит мимо нашей планеты с большой скоростью и станет видимым невооруженным глазом — его яркость достигнет трехзвездной величины. В небе он будет двигаться настолько быстро, что его перемещение будет заметно даже при наблюдении в реальном времени.

«13 апреля 2029 года Апофис пролетит ближе многих орбитальных спутников, но с Землей не столкнется», — сообщается на официальном сайте NASA.

Влияние гравитации Земли слегка изменит орбиту Апофиса, и это позволит ученым изучить приливные эффекты, которые обычно невозможно отследить с таким уровнем детализации.

ESA планирует запустить исследовательский аппарат Ramses, который достигнет Апофиса до сближения и зафиксирует возможные деформации на его поверхности. NASA также перепрофилировало свой зонд OSIRIS-REx (теперь — OSIRIS-APEX), чтобы тот сблизился с астероидом уже после его пролета у Земли.

Лучшие условия видимости сложатся в Европе и Азии, в том числе и в Кыргызстане. Вечером 13 апреля 2029 года, если небо будет ясным, астероид можно будет разглядеть даже без телескопа. Астрономы обещают настоящее космическое шоу — Апофис будет стремительно двигаться по звездному небу.