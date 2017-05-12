Пользователи Интернета нашли самого быстропечатающего на клавиатуре человека

В социальных сетях набирает популярность видео, снятое в одном из американских супермаркетов. Зрителей поразил герой ролика — сотрудник магазина, который лихо управляется с аппаратом для учета товаров, пишет rg.ru.

По словам автора видео, он специально замедлил воспроизведение, чтобы посчитать, с какой скоростью мужчина вводит символы на клавиатуре. Выяснилось, что скорость набора составляет «более 80 слов в минуту, если принять, что одно слово состоит из пяти символов, однако поскольку речь идет о цифрах, то в реальности она еще больше».

Выяснилось, что работник магазина занимается подобным более тридцати лет. «Сначала мне не верилось, но это оказалось так! Люди, которые приходят за покупками, останавливаются как вкопанные и с отвисшей челюстью наблюдают за этим парнем», — признался автор видео.

Видео набрало почти 2,5 миллиона просмотров и четыре тысячи комментариев, в основном юмористического толка.

«Наверняка этот парень не умеет пользоваться смартфоном», — шутит один из зрителей. «Да я бессмыслицу на клавиатуре набираю медленнее, чем он правильные цифры», — огорчается другой. «Я так же быстро печатаю, когда меня что-то бесит в Интернете», — делится третий.