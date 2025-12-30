17:00
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Техноблог

Кыргызстан улучшил позиции в рейтинге мобильного интернета

Кыргызстан в ноябре улучшил позиции в рейтинге мобильного интернета. Такие данные указаны в мониторинге Speedtest Global Index.

Однако, как отмечается, при этом страна немного опустилась в сегменте фиксированного широкополосного доступа.

По итогам последнего месяца осени 2025 года она заняла 72-е место в мире по средней скорости мобильного интернета, поднявшись сразу на четыре позиции в рейтинге.

Средняя скорость загрузки составила 51,63 мегабита в секунду, скорость отдачи — 14,77 мегабита в секунду. Средняя задержка соединения составила 20 мегабит в секунду.

Эти параметры обеспечивают комфортное использование мобильного интернета для видеосервисов, онлайн-звонков и повседневного серфинга.

Узбекистан занял 71-е место со скоростью 53,23 мегабита в секунду, уступая Казахстану, который отмечен на 46-м месте с показателями 93,07 мегабита в секунду.

Лидерами мирового рейтинга мобильного интернета в ноябре этого года остаются ОАЭ, Катар и Кувейт.

В сегменте фиксированного широкополосного доступа Кыргызстан в ноябре 2025-го занял 89-е место, опустившись на две позиции. Средняя скорость загрузки составила 85,06 мегабита в секунду, скорость отдачи — 87,25 мегабита в секунду.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/356663/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
В Китае за две секунды разогнали вагон-платформу на магнитной тяге до 700 км/ч
В Нарыне появились точки с бесплатным Wi-Fi
Форум KIGF. Кыргызстан на 98 процентов охвачен интернетом
Мир в режиме онлайн: доступ к интернету имеют три четверти жителей планеты
В Бишкеке пройдет форум по управлению интернетом (KIGF 2025)
Кыргызстан оказался на 76-м месте по средней скорости мобильного интернета
Кыргызстан — единственная страна в ЦА с частично свободным интернетом
В России Роскомнадзор получил право отключать Рунет от глобального интернета
Вернувшимся из-за границы россиянам хотят на сутки блокировать сим-карты
Генпрокуратура обязала интернет-платформу выплатить $2,885 миллиона налогов
Популярные новости
Узбекистан готовится к&nbsp;запуску первого национального космонавта на&nbsp;орбиту Узбекистан готовится к запуску первого национального космонавта на орбиту
Google разрешил пользователям менять адрес электронной почты Google разрешил пользователям менять адрес электронной почты
Китай ужесточил регулирование искусственного интеллекта&nbsp;&mdash; угроза контролю власти Китай ужесточил регулирование искусственного интеллекта — угроза контролю власти
О&nbsp;смартфоне со&nbsp;складывающимся вчетверо экраном рассказали инсайдеры О смартфоне со складывающимся вчетверо экраном рассказали инсайдеры
Бизнес
Как Beeline объединял и&nbsp;вдохновлял людей в&nbsp;2025 году Как Beeline объединял и вдохновлял людей в 2025 году
Simbank повысил ставки по&nbsp;депозитам до&nbsp;16,5 процента годовых Simbank повысил ставки по депозитам до 16,5 процента годовых
Новогодний график работы O!Store Новогодний график работы O!Store
Итоги 2025&nbsp;года: MEGA фиксирует исторический максимум по&nbsp;доходам Итоги 2025 года: MEGA фиксирует исторический максимум по доходам
30 декабря, вторник
16:59
В Кыргызстане искусственный интеллект внедрят в налоговые проверки в 2026 году В Кыргызстане искусственный интеллект внедрят в налогов...
16:59
Ночной рейд: в Бишкеке за рулем грузовика оказался несовершеннолетний
16:49
Тюркский инвестиционный фонд планирует увеличить капитал
16:31
Кыргызстан улучшил позиции в рейтинге мобильного интернета
16:30
Как Beeline объединял и вдохновлял людей в 2025 году