В Китае за две секунды разогнали вагон-платформу на магнитной тяге до 700 км/ч

Инженеры из Китайской Народной Республики за две секунды разогнали многотонную вагон-платформу на электромагнитной тяге до 700 км/ч. Ученые установили мировой рекорд для таких конструкций, сообщает Центральное телевидение Китая.

Платформа на магнитной подушке достигла скорости 700 километров в час на 400-метровой испытательной линии, после чего остановилась.

Сообщается, что технологию разработали специалисты Оборонного научно-технического университета из города Чанша (провинция Хунань). Исследования в сфере магнитной левитации заняли десять лет.

Эта разработка открывает новые возможности для развития вакуумного транспорта на электромагнитной тяге и предлагает новые методы для запуска и испытаний аэрокосмической техники, считают китайские специалисты. Инженеры из КНР успешно разогнали многотонную вагон-платформу на электромагнитной тяге до 700 километров в час всего за две секунды.
