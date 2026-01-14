09:24
В Кыргызстане вводят контроль средней скорости на дорогах: МВД объясняет, зачем

В Кыргызстане вводят контроль средней скорости на дорогах. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по правопорядку.

Заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов проинформировал о том, что проводится тестирование системы контроля средней скорости на участке автодороги Бишкек — Токмок.

По его словам, установлены специальные камеры, уже зафиксировано 7 тысяч 406 фактов превышения скорости. Чиновник не уточнил, за какой период выявлены нарушения ПДД.

Он рассказал, что цель МВД — проверить эффективность механизма, при котором учитывается не разовое превышение скорости вблизи камер видеофиксации, а соблюдение скоростного режима на протяжении всего контрольного отрезка дороги, а также снижение аварийности и сохранение человеческих жизней.

Депутат Абдылдабек Эгембердиев поинтересовался эффективностью контроля средней скорости движения.

Октябрь Урмамбетов пояснил, что идет переход от проекта «Безопасный город» к реализации более масштабного — «Безопасная страна». Новый проект предусматривает расширение системы дорожного контроля, включая внедрение контроля средней скорости.

В МВД считают эту меру необходимой, ведь многие дорожно-транспортные происшествия — это следствие как раз превышения скорости, таковых около 70 процентов.
