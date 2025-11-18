Кыргызстан оказался на 76-м месте по средней скорости мобильного интернета по итогам октября 2025 года. Такие данные указаны в мониторинге Speedtest Global Index.

Отмечается, что КР улучшила позиции на три пункта. Средняя скорость загрузки данных составляет 51 мегабит в секунду, скорость отдачи — 13,9 мегабита в секунду.

В рейтинге фиксированного широкополосного доступа в Сеть Кыргызстан занимает 87-ю позицию. Средняя скорость загрузки достигает 83,9 мегабита в секунду, отдачи — 86,6 мегабита в секунду.

Рост скорости мобильного интернета может быть связан с модернизацией базовых станций и расширением покрытия сетей 4G в населенных пунктах страны. А фиксированная сеть сохраняет высокие показатели благодаря инвестициям операторов в оптоволоконную инфраструктуру.