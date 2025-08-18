Популярное российское телешоу Comedy Club запретили в Узбекистане

Юмористическое телешоу Comedy Club запретили в Узбекистане. Об этом журналистам сообщили организаторы концертных программ.

Отмечается, что запрет наложен из-за «несоответствия нормам этикета». По данным организаторов, из выступления комика Алексея Щербакова также попросили вырезать некоторые шутки.

Министерство культуры Узбекистана страны направило организаторам соответствующие запреты и рекомендации к выступлениям приезжих артистов.

Выяснилось, что запрет наложен еще в 2023 году — в Ташкенте планировалось шоу «Музыкальный Comedy Club». Его перенесли по техническим причинам, но новую дату не назначили до сих пор.

Местные организаторы жалуются, что теряют до 90 процентов доходов из-за таких запретов.