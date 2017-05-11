Vernee Thor E — смартфон, который долго работает, но не выделяется при этом экстремальным весом и размерами. Об этом пишет «Лайфхакер».

Сегодня время автономной работы смартфона — одна из важнейших потребительских характеристик. Заряда батареи обязательно должно хватать на день использования, а еще лучше, если можно будет подзаряжать устройство раз в несколько дней.

На рынке уже есть смартфоны, отвечающие этим требованиям. Однако большая емкость батареи неизменно приводит к увеличению веса и габаритов. Например, Ulefone Power работает четыре дня без подзарядки, но его размеры подойдут далеко не каждому.

Смартфон Vernee Thor E лишен этого недостатка. Инженерам удалось вместить мощный аккумулятор емкостью 5020 мАч в довольно компактный корпус толщиной 8,2 миллиметра . При этом вес Thor E ничем не отличается от веса обычного смартфона и составляет всего 149 граммов .

Фото «Лайфхакера». Vernee Thor E — большая емкость батареи не повлияла на его размеры и вес

Это позволяет использовать смартфон в обычном режиме на протяжении трех суток без подзарядки. В режиме ожидания он может находиться до 30 дней, уверяют разработчики. А если вам покажется и этого недостаточно, можно активировать специальный экономичный режим E-Link, который увеличит время жизни гаджета еще на 20 процентов.

Таких показателей автономности удалось добиться и за счет того, что в смартфоне используется компактный по современным меркам 5-дюймовый экран. Кроме этого, у Thor E экономичный 8-ядерный процессор. Устройство имеет 3 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти, которую можно расширить при помощи карты объемом до 128 ГБ.

Фото «Лафхакера». Характеристики нового смартфона Vernee Thor E

Смартфон Vernee Thor E укомплектован 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Работает устройство под управлением операционной системы Android Nougat.

Сейчас можно оформить предзаказ на гаджет за $110. Позже цена Vernee Thor E составит $130.