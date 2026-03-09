17:23
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Техноблог

В каких областях искусственный интеллект может заменить профессии: исследование

Компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, опубликовала масштабное исследование о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда.

Эксперты определили, какие задачи можно автоматизировать, кто из специалистов более подвержен этому риску, а также следует ли ждать повального внедрения технологии в ближайшей перспективе.

Отмечается, что исследование нацелено на то, чтобы изучить реальное воздействие ИИ на те или иные рабочие задачи.

Искусственный интеллект способен взять на себя значительную часть задач в сферах финансов, менеджмента, IT и юридических услуг. К такому выводу пришли в Anthropic.

Аналитики отмечают высокий потенциал автоматизации интеллектуального труда. Однако фактическое внедрение технологий пока остается ограниченным: несмотря на активное развитие ИИ, компании используют его в рабочих процессах значительно реже, чем позволяют технические возможности.

Исследование также показало, что с 2022 года массового роста безработицы среди специалистов в уязвимых профессиях не произошло.

При этом работодатели стали реже нанимать новых сотрудников в этих сферах, что может указывать на постепенную замену части функций автоматизированными системами.

Наименьшему риску автоматизации подвержены профессии, связанные с физическим трудом. Среди них строительство, часть сервисных профессий и некоторые медицинские специальности, требующие непосредственного взаимодействия с пациентами.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/365062/
просмотров: 365
Версия для печати
Материалы по теме
В КР намерены подготовить кадры в сфере ИИ и блокчейн-технологий
Минцифры Кыргызстана сосредоточится на масштабировании ИИ в госсекторе
В Кыргызстане будет создан национальный центр искусственного интеллекта
Выделить $3 миллиарда для справедливого доступа к ИИ призвал генсек ООН
Перспективы использования ИИ в антимонопольном регулировании обсудили в ЕЭК
Авторы творческого контента могут потерять четверть доходов к 2028 году из-за ИИ
Кыргызстанская модель синтеза речи попала в мировой рейтинг
Forbes назвал локальные AI-супераппы главным трендом 2026 года
YouTube запустил ИИ-дубляж на 27 языков для всех пользователей
Первая в мире глобальная научная группа оценит последствия развития ИИ
Популярные новости
Китай создал первый в&nbsp;мире беспилотник из&nbsp;бамбука Китай создал первый в мире беспилотник из бамбука
Apple представила самый доступный ноутбук за&nbsp;всю историю&nbsp;&mdash; MacBook Neo Apple представила самый доступный ноутбук за всю историю — MacBook Neo
Без объяснения. Аккаунт основателя Telegram Павла Дурова заблокировали в&nbsp;TikTok Без объяснения. Аккаунт основателя Telegram Павла Дурова заблокировали в TikTok
Бизнес
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
&laquo;Пенсия&raquo; от&nbsp;Алагузова в&nbsp;Кыргызстане «Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане
Дарите женщинам цветы! &laquo;Умай Групп&raquo; поздравляет милых дам с&nbsp;8&nbsp;Марта Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта
9 марта, понедельник
17:06
Председатель Манасского горкенеша Нуртилек Болотов ушел в отставку Председатель Манасского горкенеша Нуртилек Болотов ушел...
17:05
Земли «SOS Детской деревни» и автовокзал в Ананьево вернули государству
17:01
В Бишкеке задержан подозреваемый в серии мошенничеств с водительскими правами
16:57
Депутаты ЖК поддержали присоединение Кыргызстана к правовому центру ВТО
16:51
«Следователь решает судьбу бизнеса». Обращение Каната Исмаилова