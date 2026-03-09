В каких областях искусственный интеллект может заменить профессии: исследование

Компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, опубликовала масштабное исследование о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда.

Эксперты определили, какие задачи можно автоматизировать, кто из специалистов более подвержен этому риску, а также следует ли ждать повального внедрения технологии в ближайшей перспективе.

Отмечается, что исследование нацелено на то, чтобы изучить реальное воздействие ИИ на те или иные рабочие задачи.

Искусственный интеллект способен взять на себя значительную часть задач в сферах финансов, менеджмента, IT и юридических услуг. К такому выводу пришли в Anthropic.

Аналитики отмечают высокий потенциал автоматизации интеллектуального труда. Однако фактическое внедрение технологий пока остается ограниченным: несмотря на активное развитие ИИ, компании используют его в рабочих процессах значительно реже, чем позволяют технические возможности.

Исследование также показало, что с 2022 года массового роста безработицы среди специалистов в уязвимых профессиях не произошло.

При этом работодатели стали реже нанимать новых сотрудников в этих сферах, что может указывать на постепенную замену части функций автоматизированными системами.

Наименьшему риску автоматизации подвержены профессии, связанные с физическим трудом. Среди них строительство, часть сервисных профессий и некоторые медицинские специальности, требующие непосредственного взаимодействия с пациентами.