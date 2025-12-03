Смартфон iPhone SE, вышедший в 2016 году, признали устаревшим. Корпорация Apple признала устаревшим оригинальный смартфон iPhone SE, сообщает MacRumors.

В компании приняли решение 1 декабря. Согласно политике Apple, устаревшим признается девайс, с момента прекращения продаж которого проходит семь лет. Модель SE исчезла из магазинов в сентябре 2018 года. Apple снимает с себя обязательства по ремонту, замене аккумулятора и любым видам обслуживания устаревших устройств.

Оригинальный iPhone SE вышел в марте 2016 года. Он оказался самым первым недорогим смартфоном Apple, который получил дизайн флагмана iPhone 5s, 4-дюймовый экран, кнопку Home с Touch ID, одинарную камеру. Бывший директор по маркетингу Apple Фил Шиллер отмечал, что этот аппарат пригодится тем, кто ищет для себя телефон с небольшими габаритами.

Преемник оригинального SE появился в апреле 2020 года. В марте 2022 года вышел iPhone SE 3 поколения. Релиза модели четвертого поколения не произошло — в начале 2025 года Apple фактически заменила серию смартфонов новым недорогим гаджетом iPhone 16e.