Самую маленькую в мире Библию, размером с кредитную карту, выпустили в Канаде

Фото @hi-tech. μBible

Канадская компания QingYing E&T LLC представила μBible — самую маленькую в мире Библию размером с кредитную карту. Необычный сувенир оценили в 28 евро, сообщил портал @hi-tech.

Библию выгравировали на небольшом куске ПЭТ-пленки с помощью лазера. Таким образом на «кредитку» удалось уместить все 66 книг Библии короля Якова — перевода Библии на английский язык, выполненного под покровительством короля Англии Якова I и выпущенного в 1611 году.

Фото @hi-tech. μBible

μBible содержит более 790 тысяч слов. Карта разделена на 40 блоков, при этом каждая книга Библии четко обозначена. Эта структура позволяет находить определенные главы даже в микроскопическом масштабе.

Фото @hi-tech. Микроскоп на смартфоне для чтения μBible

В комплекте с μBible идет герметичный кейс, который предотвращает повреждение символов, и подставка для стола. Также с Библией кладут iMicro Q3 — компактный микроскоп, который нужно прикрепить к камере смартфона, чтобы с комфортом читать тексты. Такие микроскопы компания выпускает с 2018 года.

Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/350097/
просмотров: 180
